UTI Asset Management Company legte Quartalsergebnis vor
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UTI Asset Management Company veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 10,29 INR. Im letzten Jahr hatte UTI Asset Management Company einen Gewinn von 8,82 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,21 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,00 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.net
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