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Aktien von Alphabet und Tesla im Blick - So wollen die US-Tech-Giganten die explodierenden Strompreise bremsen

16.03.26 03:48 Uhr
NASDAQ-Aktien Alphabet & Tesla: So kämpfen die Tech-Riesen gegen die Strompreis-Explosion | finanzen.net

Mit dem KI-Hype wächst der Energiehunger großer Rechenzentren enorm. Ein neues Bündnis von Unternehmen, darunter unter anderem Google und Tesla, engagiert sich deshalb für bezahlbare Energie.

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• Tesla und Google gehen gegen steigende Strompreise in den USA vor
• Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern einer neuen Brancheninitiative namens "Utilize"
• Vorhandene Stromnetzinfrastruktur soll effizienter eingesetzt werden

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Steigende Strompreise, unter anderem durch den hohen Energiebedarf von KI-Datenzentren, haben das Thema Energiebezahlbarkeit in den Vordergrund gerückt. Hyperscaler investieren derzeit nämlich hunderte Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, was den Stromverbrauch von Rechenzentren enorm in die Höhe treibt.

Wie das Nachrichtenportal Axios berichtet, haben sich deshalb nun verschiedene Unternehmen zu einer Gruppe namens Utilize zusammengeschlossen, um in Zusammenarbeit mit staatlichen Gesetzgebern, Regulierungsbehörden und Energieversorgern die Effizienz und Zuverlässigkeit des Stromnetzes zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für Verbraucher zu senken.

Strategien zur effizienteren Stromverteilung im Netz

Diese Ziele sollen dadurch erreicht werden, dass ungenutzte Kapazitäten im Stromnetz genutzt werden. Hintergrund dessen ist, dass das US-Stromnetz darauf ausgelegt ist, kurzfristige Spitzenlasten abzudecken, wodurch jedoch die meiste Zeit ein erheblicher Teil der Infrastruktur ungenutzt bleibt.

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Die Utilize-Koalition strebt deshalb die schnellere Einführung von Technologien wie Batteriespeichern und dezentralen Energiequellen an, um den Strom effizienter im Netz zu verteilen und Lastspitzen abzufedern. Sowohl Tesla als auch Google sind hier bereits aktiv. Der Konzern von Elon Musk etwa entwickelt und betreibt Energiespeicher- und Solarlösungen (z. B. Batteriespeicher für Haushalte, Unternehmen und Stromnetze) sowie Software zur Steuerung dezentraler Energie- und Ladeinfrastruktur. Daneben investierte auch Google zuletzt verstärkt in neue Energiesysteme.

Ian Magruder, geschäftsführender Direktor von Utilize, betonte laut Axios: "Wir erkennen an, dass es notwendig ist, der Erschwinglichkeit Vorrang einzuräumen, und zwar so, dass die Bundesstaaten wirklich in die Lage versetzt werden, die besten Entscheidungen zu treffen". Hakan Yilmaz von Carrier ergänzte: "Ich bin zuversichtlich, dass diese Utilize-Koalition eine große Wirkung erzielen wird, da wir gemeinsam unsere guten Ideen und unsere Erfolge teilen und die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, miteinander vergleichen werden."

Redaktion finanzen.net

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