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UWC Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

25.06.26 06:35 Uhr

UWC Bhd Registered hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UWC Bhd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,5 Millionen MYR im Vergleich zu 95,6 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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