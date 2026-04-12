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Uxin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

18.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Uxin Ltd (spons. ADRs)
1,48 EUR -0,06 EUR -3,90%
Charts|News|Analysen

Uxin hat am 16.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Uxin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 155,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 123,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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