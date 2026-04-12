Uxin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Uxin hat am 16.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Uxin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 155,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 123,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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