Uxin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 155,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 123,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Uxin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Uxin hat am 16.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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