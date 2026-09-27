Uxin vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

27.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169,1 Millionen USD – ein Plus von 85,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uxin 91,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Uxin hat am 24.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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