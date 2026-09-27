Uxin vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Uxin hat am 24.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169,1 Millionen USD – ein Plus von 85,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uxin 91,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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