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Uxin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Uxin Ltd (spons. ADRs)
2,68 EUR 0,24 EUR 9,84%
Charts|News|Analysen

Uxin hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uxin ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Uxin im vergangenen Quartal 168,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 103,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uxin 83,0 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,180 USD. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 450,68 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 277,01 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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