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Gemeldetes Eigengeschäft

UZIN UTZ-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Die UZIN UTZ-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UZIN UTZ AG
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Am 09.11.2026 wurden bei UZIN UTZ Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 10.11.2026 ein. Utz, Dr. Werner, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 09.11.2026 um UZIN UTZ-Anteile aus. Utz, Dr. Werner erwarb 250 Aktien zu einem Kurs von je 63,66 EUR. Die UZIN UTZ-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 63,00 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der UZIN UTZ-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 65,60 EUR. UZIN UTZ wird derzeit am Markt mit 329,90 Mio. Euro bewertet. An der Börse handelbar sind momentan 5.044.320 Papiere.

Bereits am 09.11.2026 hatte Utz, Dr. Werner eine Transaktion getätigt.Am 09.11.2026 führte Utz, Dr. Werner zuvor ein Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 450 UZIN UTZ-Aktien zu je 62,79 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.03.08 Uzin Utz Stoppkurs bei 20,50 Euro platzieren Focus Money
01.06.07 Uzin Utz Kursziel 35 Euro Prior Börse
05.03.07 Uzin Utz Aktie der Woche BÖRSE am Sonntag
08.09.06 Uzin Utz kaufenswert Der Aktionärsbrief
28.08.06 Uzin Utz fundamental ein Kauf BÖRSE am Sonntag

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