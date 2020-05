VW: China erholt sich schneller als andere Märkte

Im April hätten die Verkäufe nach Angaben von VW -Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann bereits das Vorkrisenniveau erreicht. Es sei klar, dass China hinsichtlich der Erholungskurve die V-Form durchlaufen wird. Nach einem heftigen Rückgang des Marktes folgt also ein rasanter Anstieg der Autoverkäufe.

Die weltweiten Automärkte würden sich grundsätzlich unterschiedlich von der Krise erholen. Für Europa rechnet der Manager mit einer langsameren und differenzierten Erholung in der Branche mit Blick auf Nord- und Südeuropa. "Wir rechnen nicht wirklich mit einer V-förmigen Erholung in Europa", so Stackmann. In Europa werde es zwei Geschwindigkeiten geben - Südeuropa sei schwer getroffen worden.

BERLIN (Dow Jones)

