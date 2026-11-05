V2 Retail stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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V2 Retail hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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