V2 Retail stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

05.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

V2 Retail hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf V2 Retail

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf V2 Retail

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung