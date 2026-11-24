Vaccibody AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Vaccibody AS Registered präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,100 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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