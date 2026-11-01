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Vadilal Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vadilal Enterprises Ltd Dematerialised
9,600.00 100.00 1.05 %
Charts | News | Analysen

Vadilal Enterprises gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 142,35 INR gegenüber 123,92 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vadilal Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,75 Milliarden INR im Vergleich zu 2,64 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net

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