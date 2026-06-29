Vahanna Tech Edge Acquisition I mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vahanna Tech Edge Acquisition I hat am 29.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vahanna Tech Edge Acquisition I in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,1 Millionen USD im Vergleich zu 11,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,290 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,040 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 55,02 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Vahanna Tech Edge Acquisition I 44,30 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net