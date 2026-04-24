Valeo SA-Aktie: Was Analysten von Valeo SA erwarten

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Valeo SA Experten haben ihre Einschätzung der Valeo SA-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Valeo SA-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,50 EUR beziffert, während der aktuelle Valeo SA-Kurs an der Börse PAR bei 10,48 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 13,00 EUR 24,05 29.04.2026 UBS AG 11,00 EUR 4,96 24.04.2026 Deutsche Bank AG 13,00 EUR 24,05 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 22,00 EUR 109,92 23.04.2026 Barclays Capital 11,00 EUR 4,96 14.04.2026 UBS AG 11,00 EUR 4,96 09.04.2026

Redaktion finanzen.net