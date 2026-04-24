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Valeo SA-Aktie: Was Analysten von Valeo SA erwarten

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Valeo SA
10,34 EUR -0,19 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Valeo SA Experten haben ihre Einschätzung der Valeo SA-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Valeo SA-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,50 EUR beziffert, während der aktuelle Valeo SA-Kurs an der Börse PAR bei 10,48 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research13,00 EUR24,0529.04.2026
UBS AG11,00 EUR4,9624.04.2026
Deutsche Bank AG13,00 EUR24,0524.04.2026
JP Morgan Chase & Co.22,00 EUR109,9223.04.2026
Barclays Capital11,00 EUR4,9614.04.2026
UBS AG11,00 EUR4,9609.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Valeo SA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Valeo SA

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Valeo SA Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
24.04.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
23.04.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Valeo SA Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026Valeo SA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Valeo SA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Valeo SA Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
24.04.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
14.04.2026Valeo SA Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.09.2023Valeo SA SellGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
20.01.2023Valeo SA UnderperformRBC Capital Markets
20.01.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Valeo SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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