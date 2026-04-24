Valeo SA-Aktie: Was Analysten von Valeo SA erwarten
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Valeo SA Experten haben ihre Einschätzung der Valeo SA-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Valeo SA-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,50 EUR beziffert, während der aktuelle Valeo SA-Kurs an der Börse PAR bei 10,48 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|13,00 EUR
|24,05
|29.04.2026
|UBS AG
|11,00 EUR
|4,96
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|13,00 EUR
|24,05
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|22,00 EUR
|109,92
|23.04.2026
|Barclays Capital
|11,00 EUR
|4,96
|14.04.2026
|UBS AG
|11,00 EUR
|4,96
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent