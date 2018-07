Valero Energy schüttet Dividende aus

Der Energiekonzern Valero Energy Corporation (ISIN: US91913Y1001, NYSE: VLO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 80 US-Cents je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 5. September 2018 (Record date: 7. August 2018). Somit werden auf das Jahr gerechnet 3,20 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 106,21 US-Dollar (Stand: 20. Juli 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,01 Prozent.

Zum Unternehmen gehören 15 Raffinerien in den Vereinigten Staaten, in Kanada und im Vereinigten Königreich. Valero Energy zählt auch zu den größten Besitzern von Tankstellen in Nordamerika. Das Unternehmen mit Firmensitz in San Antonio, Texas, beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. Im Fiskaljahr 2017 lag der bereinigte Ertrag bei 2,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,7 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang mit 15,56 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Juli 2018) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de