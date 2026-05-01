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Heute im FokusDAX letztlich fester -- Dow wenig bewegt - Tech-Indizes und S&P 500 mit neuen Rekorden -- Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Telekom, Siemens, VW, Mercedes & Co. im Fokus
Fed-Führungswechsel: US-Senat bestätigt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef. Brenntag mit Umsatz- und Gewinnrückgang. RWE bestätigt Prognose. E.ON bestätigt Jahresziele nach solidem Quartal. EVOTEC: "Project Horizon" startet mit Millionen-Anleihe. Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All. RENK und HENSOLDT treiben Digitalisierung der Verteidigung voran.
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