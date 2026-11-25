Valion Bio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Valion Bio veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Valion Bio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 23,87 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -49,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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