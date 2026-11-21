Valkea Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Valkea Resources hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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