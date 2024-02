Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva fällt am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Valneva gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Valneva-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,74 EUR ab.

Die Valneva-Aktie musste um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 3,74 EUR. Der Kurs der Valneva-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,67 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Valneva-Aktien beläuft sich auf 16.179 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 7,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Valneva-Aktie mit einem Verlust von 5,00 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Valneva am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,828 EUR je Valneva-Aktie in den Büchern stehen.

