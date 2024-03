Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 3,06 EUR.

Die Valneva-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 3,06 EUR. In der Spitze fiel die Valneva-Aktie bis auf 3,05 EUR. Bei 3,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 12.679 Aktien.

Bei 7,91 EUR markierte der Titel am 22.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 158,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,02 EUR. Abschläge von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Valneva-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Valneva am 04.05.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valneva im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Valneva.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Valneva 2023 einen Verlust in Höhe von -0,405 EUR ausweisen wird.

