Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Montagmittag im Plus

Die Valneva-Aktie konnte um 17:29 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,39 EUR. Bei 4,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 79.201 Valneva-Aktien umgesetzt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,50 EUR aus.

Valneva ließ sich am 24.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Valneva wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Am 02.05.2024 wird Valneva schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

Redaktion finanzen.net

