Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Valneva. Der Valneva-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 4,71 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte um 16:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 4,71 EUR. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 4,61 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,71 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 21.016 Valneva-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,91 EUR) erklomm das Papier am 21.06.2023. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 40,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Valneva hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,51 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Valneva im Jahr 2022 -0,828 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

