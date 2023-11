Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva reagiert am Freitagnachmittag positiv

So bewegt sich Valneva

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Valneva. Im Tradegate-Handel gewannen die Valneva-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Um 16:08 Uhr sprang die Valneva-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 5,90 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Valneva-Aktie bisher bei 5,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 5,67 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 24.220 Valneva-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 7,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2023 (3,96 EUR). Mit Abgaben von 32,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen.

Die Valneva-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 EUR je Valneva-Aktie stehen.

