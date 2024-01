Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Valneva gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 4,75 EUR zu.

Um 12:03 Uhr wies die Valneva-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,75 EUR nach oben. Die Valneva-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,81 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.697 Valneva-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 7,91 EUR. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 40,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2023 bei 3,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,51 EUR – ein Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva 21,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Valneva-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Valneva rechnen Experten am 01.05.2025.

2022 dürfte Valneva einen Verlust von -0,828 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen