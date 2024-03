Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva fällt am Montagmittag

Valneva im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 3,07 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 3,07 EUR. Der Kurs der Valneva-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,07 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,16 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 64.771 Valneva-Aktien.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,91 EUR. Gewinne von 157,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 3,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie ist somit 1,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Valneva-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Am 04.05.2023 lud Valneva zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Valneva am 20.03.2024 vorlegen. Valneva dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Valneva-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,048 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen