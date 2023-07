Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 6,63 EUR abwärts.

Um 09:16 Uhr ging es für die Valneva-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 6,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Valneva-Aktie bis auf 6,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,66 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.442 Valneva-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Valneva-Aktie mit einem Kursplus von 79,23 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 EUR. Dieser Wert wurde am 03.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.05.2023 legte Valneva die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,51 EUR – ein Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva 21,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.09.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Valneva veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

