Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Valneva im Blick

Die Aktie von Valneva hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Valneva-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 6,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Valneva-Aktie zeigte sich um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,51 EUR an der Tafel. Der Kurs der Valneva-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,65 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Valneva-Aktie bis auf 6,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,53 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 9.693 Valneva-Aktien.

Am 10.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie ist somit 63,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Valneva am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Valneva im vergangenen Quartal 33,51 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Valneva 21,80 EUR umsetzen können.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 21.09.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

In der Valneva-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 -0,190 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen