Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Valneva

Die Aktie von Valneva zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Valneva-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Valneva-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:58 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,33 EUR. Kurzfristig markierte die Valneva-Aktie bei 5,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,32 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 9.195 Valneva-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Valneva-Aktie derzeit noch 48,59 Prozent Luft nach oben. Am 03.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Valneva-Aktie mit einem Verlust von 25,70 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Valneva am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Valneva veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Valneva rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 EUR je Valneva-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen