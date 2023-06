Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Valneva 5,90 EUR

Um 16:07 Uhr sprang die Valneva-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 5,91 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Valneva-Aktie bei 5,93 EUR. Bei 5,86 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.815 Valneva-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Valneva-Aktie 156,93 Prozent zulegen. Am 03.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,09 Prozent.

Am 04.05.2023 legte Valneva die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz lag bei 33,51 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.09.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Der Verlust 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 EUR je Valneva-Aktie belaufen.

