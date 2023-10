Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Valneva gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Valneva-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,36 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Valneva zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Valneva-Aktie sogar auf 5,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,28 EUR. Zuletzt wechselten 3.248 Valneva-Aktien den Besitzer.

Bei 7,91 EUR markierte der Titel am 21.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,15 Prozent.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Valneva 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR ausweisen wird.

