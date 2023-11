Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Montagvormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Valneva. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Valneva-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 5,93 EUR.

Die Valneva-Aktie wies um 09:15 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 5,93 EUR. Die Valneva-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,98 EUR an. Das Tagestief markierte die Valneva-Aktie bei 5,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,92 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.282 Valneva-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,91 EUR erreichte der Titel am 21.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 25,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Valneva-Aktie derzeit noch 33,25 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Valneva am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

In der Valneva-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 -0,190 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

