Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Nachmittag leichter

Die Valneva-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 6,30 EUR nach. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 6,19 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.971 Valneva-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 65,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Valneva-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Am 24.05.2022 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 21.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Valneva-Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

