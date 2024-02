Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Valneva-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 3,79 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte um 11:49 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 3,79 EUR. Die Valneva-Aktie sank bis auf 3,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,84 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.054 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,91 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 3,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 8,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Valneva veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,71 Prozent auf 33,51 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Valneva am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Valneva rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,828 EUR je Valneva-Aktie.

