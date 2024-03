Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

So bewegt sich Valneva

Die Aktie von Valneva gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Valneva-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 3,13 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 3,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Valneva-Aktie bei 3,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,02 EUR. Zuletzt wechselten 33.875 Valneva-Aktien den Besitzer. Am 22.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Valneva-Aktie 153,25 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2024 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 4,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für Valneva-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,51 EUR, während im Vorjahreszeitraum 21,80 EUR ausgewiesen worden waren. Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Valneva veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025. In der Valneva-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,048 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter? Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen

