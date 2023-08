Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Anleger decken sich am Mittag mit Valneva ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Valneva gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Valneva-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 6,91 EUR.

Um 11:29 Uhr wies die Valneva-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 6,91 EUR nach oben. Die Valneva-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,97 EUR. Bei 6,69 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 20.990 Valneva-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,66 EUR erreichte der Titel am 10.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 54,36 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,96 EUR ab. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 74,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Valneva am 04.05.2023 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent auf 33,51 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 21.09.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Valneva die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen