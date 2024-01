Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva verbilligt sich am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Valneva-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,79 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 4,79 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Valneva-Aktie bei 4,79 EUR. Bei 4,80 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 3.654 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.06.2023 markierte das Papier bei 7,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Valneva-Aktie somit 39,47 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2023 bei 3,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 33,51 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,80 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Valneva rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,828 EUR je Valneva-Aktie stehen.

