Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Valneva 5,25 EUR

-2,85% Charts

News

Analysen

Um 11:18 Uhr fiel die Valneva-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 5,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Valneva-Aktie bis auf 5,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.645 Valneva-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,01 EUR erreichte der Titel am 14.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 70,83 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Valneva-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Valneva gewährte am 24.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 23.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Valneva möglicherweise am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Valneva-Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen

Valneva-Aktie abgestraft: Goldman stuft Valneva auf 'Neutral' ab

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com