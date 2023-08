Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva tendiert am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Valneva gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Valneva-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 6,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,4 Prozent auf 6,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Valneva-Aktie ging bis auf 6,75 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 6,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Valneva-Aktien beläuft sich auf 93.224 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 10,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,44 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,45 Prozent könnte die Valneva-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Am 21.09.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Valneva veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

2021 dürfte Valneva einen Verlust von -0,190 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

