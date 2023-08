Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Valneva

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Valneva. Im Tradegate-Handel gewannen die Valneva-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 15:59 Uhr 0,6 Prozent auf 6,82 EUR. Der Kurs der Valneva-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,97 EUR zu. Bei 6,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 128.047 Valneva-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2023 (3,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Valneva-Aktie 41,98 Prozent sinken.

Am 04.05.2023 legte Valneva die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,51 EUR – ein Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva 21,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Valneva am 21.09.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Valneva die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Valneva-Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Aktie aus.

