Aktie im Fokus

Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Anleger decken sich am Nachmittag mit Valneva ein

10.11.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Plus bei 6,69 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Valneva 6,66 EUR 0,39 EUR 6,22% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Valneva-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 6,69 EUR. In der Spitze legte die Valneva-Aktie bis auf 7,33 EUR zu. Mit einem Wert von 6,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 218.953 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,91 EUR) erklomm das Papier am 21.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2023 bei 3,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Valneva-Aktie. Am 04.05.2023 lud Valneva zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Valneva 33,51 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,80 EUR erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Valneva am 21.03.2024 vorlegen. 2021 dürfte Valneva einen Verlust von -0,190 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter? Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com