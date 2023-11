Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva haussiert am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,0 Prozent auf 7,00 EUR.

Die Valneva-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,0 Prozent auf 7,00 EUR. Die Valneva-Aktie legte bis auf 7,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.801 Valneva-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,91 EUR) erklomm das Papier am 21.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2023 (3,96 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,47 Prozent.

Valneva veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat Valneva im vergangenen Quartal 33,51 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Valneva 21,80 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Valneva am 21.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Valneva einen Verlust von -0,190 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

