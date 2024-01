Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,52 EUR abwärts.

Die Valneva-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 4,52 EUR abwärts. Die Valneva-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,52 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,55 EUR. Bisher wurden heute 27.037 Valneva-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,79 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,88 Prozent könnte die Valneva-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,51 EUR – ein Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva 21,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Valneva-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,828 EUR je Valneva-Aktie.

