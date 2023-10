Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva gibt am Vormittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Valneva-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 5,56 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:20 Uhr rutschte die Valneva-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,56 EUR ab. Der Kurs der Valneva-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,50 EUR nach. Bei 5,53 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Valneva-Aktien beläuft sich auf 2.834 Stück.

Am 21.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2023 bei 3,96 EUR. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 40,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.05.2023 hat Valneva in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat Valneva im vergangenen Quartal 33,51 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Valneva 21,80 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

In der Valneva-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 -0,190 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen