Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Valneva im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Valneva. Das Papier von Valneva befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 5,09 EUR ab.

Die Valneva-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,09 EUR nach. Der Kurs der Valneva-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,09 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,22 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.503 Valneva-Aktien.

Am 21.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 55,48 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2023 bei 3,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Valneva-Aktie mit einem Verlust von 22,26 Prozent wieder erreichen.

Valneva gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,71 Prozent auf 33,51 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,80 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

