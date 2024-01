Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Valneva. Zuletzt wies die Valneva-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,46 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,46 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Valneva-Aktie bisher bei 4,55 EUR. Bei 4,48 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 14.822 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 7,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Valneva-Aktie somit 43,67 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,96 EUR am 03.05.2023. Mit einem Kursverlust von 11,24 Prozent würde die Valneva-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Valneva gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Valneva am 21.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,828 EUR je Aktie in den Valneva-Büchern.

