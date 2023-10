Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Bullen treiben Valneva am Donnerstagvormittag an

Valneva im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Valneva. Zuletzt konnte die Aktie von Valneva zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 5,1 Prozent auf 5,74 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Valneva-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 5,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,66 EUR. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.256 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.05.2023 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valneva in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,51 EUR im Vergleich zu 21,80 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Valneva einen Verlust von -0,190 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

