Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva verliert am Dienstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Valneva. Zuletzt fiel die Valneva-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,70 EUR ab.

Die Valneva-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 3,70 EUR. Bei 3,70 EUR markierte die Valneva-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,73 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Valneva-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.652 Stück gehandelt.

Am 22.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,91 EUR an. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 53,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Valneva-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Valneva 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Valneva gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Valneva wird am 20.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Valneva möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,025 EUR je Valneva-Aktie belaufen.

