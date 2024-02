Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

So bewegt sich Valneva

Die Aktie von Valneva hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 3,73 EUR bewegte sich die Valneva-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Valneva-Aktie um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel bei 3,73 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Valneva-Aktie bei 3,77 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Valneva-Aktie bisher bei 3,73 EUR. Bei 3,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.618 Valneva-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2023 auf bis zu 7,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 52,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Valneva-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Valneva gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 33,51 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,80 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Valneva ein EPS in Höhe von 0,025 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

