Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 3,46 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Valneva gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:18 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 3,46 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Valneva-Aktie bis auf 3,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,51 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 13.553 Valneva-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,91 EUR erreichte der Titel am 22.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,95 Prozent könnte die Valneva-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Valneva-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Am 04.05.2023 legte Valneva die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig wurden 33,51 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Valneva 21,80 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Valneva einen Gewinn von 0,048 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen