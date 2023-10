Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva büßt am Vormittag ein

Valneva im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Valneva. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,0 Prozent auf 5,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 4,0 Prozent auf 5,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Valneva-Aktie ging bis auf 5,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.630 Valneva-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,91 EUR) erklomm das Papier am 21.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Valneva-Aktie 45,96 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 EUR. Dieser Wert wurde am 03.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 37,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Valneva möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Valneva im Jahr 2021 -0,190 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

