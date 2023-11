Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Valneva zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Valneva konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Valneva-Papiere um 11:12 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Valneva-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,47 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,46 EUR. Von der Valneva-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.798 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,98 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,96 Prozent würde die Valneva-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.05.2023 legte Valneva die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Valneva wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen